Municipalidad de Punta Arenas realizará campaña de reciclaje de baterías de vehículos en desuso

La Municipalidad de Punta Arenas concretará este viernes 11 de septiembre una nueva jornada de reciclaje de baterías vehiculares en desuso, con el fin de evitar que este tipo de residuos peligrosos contaminen el suelo y los recursos hídricos de la comuna.

El operativo se desplegará entre las 10:00 y las 14:00 horas en el sector de estacionamientos de Zonaustral, colindante con Avenida Bulnes. La iniciativa corresponde a la quinta campaña municipal de este tipo y la primera que se realiza durante 2026, sumándose a las cuatro instancias ejecutadas entre 2024 y 2025 que permitieron retirar un total de 7.300 baterías, equivalentes a más de 102 toneladas de residuos.

El alcalde Claudio Radonich destacó el impacto ambiental de los operativos previos, precisando que las campañas anteriores permitieron gestionar de forma segura 52 toneladas de plomo y 35 toneladas de solución de ácido sulfúrico. En tanto, la ingeniera ambiental del municipio, Catalina Higueras, detalló que se recibirán hasta dos baterías por persona —de autos, camiones y motos del tipo ácido-plomo—, con excepciones para juntas de vecinos que hayan acumulado residuos en limpiezas comunitarias. No se recibirán baterías de gel.

La actividad cuenta con el apoyo gratuito de las empresas Servimer y Recimat para la posterior declaración y procesamiento de las sustancias peligrosas ante la autoridad ambiental, proyectando recolectar cerca de dos mil unidades durante la jornada.