Carabineros detiene a un hombre e incauta 21 plantas de marihuana en Punta Arenas

En un operativo conjunto con la Fiscalía Local, personal del OS7 allanó un domicilio en la capital regional. El imputado, de 28 años y sin antecedentes, pasará a control de detención este martes.

Carabineros de la sección especializada OS7 detuvo este lunes a un hombre de 28 años tras un allanamiento a una vivienda en la comuna de Punta Arenas. Durante el procedimiento, desarrollado en coordinación con la Fiscalía Local, el personal policial incautó 21 plantas de cannabis sativa, 124,7 gramos de la misma sustancia procesada, una balanza digital y un teléfono celular.

El operativo se concretó en un inmueble ubicado en el pasaje Cabo Forward de la capital regional, como resultado de un proceso investigativo previo enfocado en el tráfico de drogas en el sector.

El imputado, quien no registra antecedentes penales previos, permanece bajo custodia policial a la espera de su audiencia de control de detención, programada para este martes 8 de septiembre en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, donde será formalizado por infracción a la Ley de Drogas 20.000.