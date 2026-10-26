Carabineros ejecuta masiva ronda nocturna en el centro de Punta Arenas contra carreras clandestinas y autos con troneras

Un amplio despliegue operativo desarrolló personal de la Prefectura de Carabineros Magallanes durante la noche del sábado en el sector céntrico de Punta Arenas. La intervención nocturna movilizó a efectivos de diversas unidades especializadas con el objetivo de prevenir la ocurrencia de incivilidades, fiscalizar modificaciones no autorizadas en automóviles, neutralizar eventuales carreras clandestinas y verificar el expendio legal de alcoholes.

La intervención policial respondió a la necesidad de fortalecer la seguridad en el cuadrante céntrico de la capital regional, área que concentra alta afluencia de público y vehículos durante las noches de fin de semana. Para ello, los uniformados establecieron puntos de control dinámicos dirigidos a fiscalizar la documentación de conductores y las condiciones mecánicas de los automóviles, con foco en máquinas adaptadas y tubos de escape antirreglamentarios (troneras).

Balance del procedimiento nocturno

El operativo arrojó un consolidado de 95 controles vehiculares y 55 controles de identidad a conductores y transeúntes. En paralelo, los uniformados inspeccionaron seis locales comerciales de expendio de bebidas alcohólicas, verificando la vigencia de sus patentes, los horarios de cierre y la no realización de eventos o fiestas clandestinas.

Al término de la jornada, Carabineros cursó cinco infracciones al tránsito dirigidas al Juzgado de Policía Local de Punta Arenas, asociadas a incumplimientos documentales y permisos de circulación vencidos. Asimismo, se dispuso el retiro de circulación de dos vehículos motorizados, los cuales fueron trasladados en grúa hasta los corralones de la maestranza municipal por no contar con las condiciones legales mínimas para desplazarse por las vías públicas.