Joven denunció haber sido atacada sexualmente por extranjero

Una grave denuncia por agresión sexual movilizó a personal de Carabineros y detectives especializados durante la noche del pasado sábado en la comuna de Puerto Natales, en la Provincia de Última Esperanza.

El procedimiento se activó tras una llamada a la central de comunicaciones que alertó sobre un ataque sufrido por una joven en la intersección de la Ruta 9 con Avenida Libertad. Hasta ese punto concurrieron con prontitud efectivos de la Segunda Comisaría de Carabineros, quienes tomaron contacto con la denunciante, una mujer de 23 años.

Ataque y huida del sospechoso

De acuerdo con el relato prestado por la afectada ante los uniformados, el hecho se desencadenó momentos en que compartía bebidas alcohólicas con un sujeto de nacionalidad extranjera. En esas circunstancias, el individuo intentó besarla en contra de su voluntad; tras la explícita negativa de la joven, el hombre procedió a atacarla sexualmente para posteriormente darse a la fuga en dirección desconocida.

Consumada la agresión, la víctima logró pedir auxilio a Carabineros, aportando los primeros antecedentes físicos del sospechoso. El personal policial le entregó contención inmediata y coordinó su traslado hasta el centro asistencial de la ciudad para la constatación de lesiones y la activación de los protocolos de rigor ante este tipo de delitos.

Informado del caso, el fiscal de turno del Ministerio Público instruyó que las diligencias investigativas quedaran radicadas en la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la Policía de Investigaciones (PDI). Los detectives trabajan en el empadronamiento de testigos, la fijación del sitio del suceso y el análisis de cámaras de seguridad del área para individualizar y detener al autor.