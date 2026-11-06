Carabineros evaluó a más de 30 postulantes en Magallanes para el proceso de admisión institucional

La comisión evaluadora del Departamento de Reclutamiento y Selección P6 de Carabineros de Chile concretó un despliegue operativo en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, donde examinó en terreno a 33 postulantes de la zona. Las jornadas se desarrollaron en la sede institucional de Punta Arenas como parte del proceso de admisión para el segundo semestre de la policía uniformada.

El grupo de aspirantes rindió distintas evaluaciones para optar a un cupo de cara al llamado oficial programado para enero de 2027. Quienes mantengan un rendimiento favorable en las siguientes etapas ingresarán formalmente en febrero de ese mismo año como carabineros alumnos a los planteles formativos.

El encargado de la oficina de postulaciones de Punta Arenas, suboficial mayor José Muñoz Opazo, explicó que el proceso se estructuró en dos etapas. La primera contempló pruebas de capacidad física con mediciones de velocidad, resistencia y fuerza, orientadas a certificar las condiciones operativas necesarias para el servicio en la institución.

La segunda fase consideró entrevistas personales a cargo de oficiales y profesionales del departamento técnico, enfocadas en medir competencias socioemocionales, vocación de servicio público y apego a los principios institucionales.

Los jóvenes que superen las distintas fases accederán a los cursos de instrucción de la Escuela de Formación de Carabineros “Alguacil Mayor Juan Gómez de Almagro” (Esfocar), tanto en su sede central en Santiago como en los diferentes grupos de instrucción del país. Tras la actividad, el suboficial mayor Muñoz destacó la participación de los 33 postulantes e invitó a la juventud magallánica a sumarse a las convocatorias a través del portal oficial de la institución.