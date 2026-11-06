Operativo conjunto deja 17 detenidos y cientos de fiscalizaciones en Magallanes

Un amplio despliegue de seguridad desarrollado en conjunto por Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Policía Marítima concluyó con 17 personas detenidas en la Región de Magallanes. La labor interagencial se focalizó en la búsqueda de prófugos de la justicia, fiscalizaciones preventivas y controles migratorios en diversos puntos del territorio austral.

El balance de las intervenciones arrojó ocho aprehensiones concretadas por Carabineros, ocho por la PDI y una por personal de la Armada, esta última correspondiente a un sujeto que mantenía una orden judicial pendiente.

En el desglose de los arrestos efectuados por la policía civil, cuatro involucraron deudas impagas por pensiones de alimentos, mientras que los otros cuatro correspondieron a requerimientos judiciales por robo en lugar habitado, conducción en estado de ebriedad, lesiones leves y abuso sexual. Por su parte, la policía uniformada materializó siete capturas por órdenes vigentes emanadas de tribunales y una por desacato.

En el ámbito de la fiscalización preventiva, Carabineros efectuó 612 controles en la vía pública, compuestos por 400 revisiones de identidad y 212 vehiculares. Las patrullas inspeccionaron además 17 establecimientos, entre ellos seis locales de expendio de bebidas alcohólicas, seis recintos comerciales, tres entidades bancarias y dos empresas de seguridad privada. Estos controles derivaron en 26 infracciones —21 a la Ley de Tránsito y cinco a la Ley de Alcoholes—, además del retiro de cinco vehículos de circulación.

De manera paralela, detectives de la PDI lideraron labores de fiscalización a la Ley de Extranjería y Migración en las comunas de Punta Arenas, Puerto Natales y Puerto Williams. El personal fiscalizó a 78 ciudadanos extranjeros, lo que concluyó con 12 denuncias administrativas por irregularidades en la normativa vigente: ocho detectadas en la capital regional y cuatro en la capital de Última Esperanza.

El seremi de Seguridad Pública, Ronald López, destacó la coordinación operativa entre las distintas instituciones para sostener una presencia activa en el territorio y responder a las demandas comunitarias de resguardo en la región.