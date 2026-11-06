Senapred y autoridades coordinan nuevos protocolos de rescate en zonas aisladas de Cabo de Hornos

Con el objetivo de unificar los procedimientos de salvamento ante emergencias en terrenos de difícil acceso, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) activó una mesa técnica provincial en Puerto Williams. La instancia, encabezada por el delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, reunió a representantes de Carabineros, la Armada de Chile, la Policía de Investigaciones (PDI), el Cuerpo de Bomberos y personal de protección civil.

Durante la sesión, los organismos evaluaron las capacidades logísticas y las limitaciones que enfrentan las patrullas en sectores cordilleranos. El delegado Moncada explicó que las condiciones meteorológicas y geográficas extremas de la zona austral obligan a afinar la coordinación para reducir los tiempos de despliegue, resguardando tanto a la comunidad local como a los turistas que transitan por los senderos australes.

La encargada provincial de Senapred, Catalina Epull, señaló que la labor apunta a consolidar protocolos claros de actuación preventiva. Entre los compromisos adoptados figura la capacitación continua de la Patrulla de Búsqueda y Rescate, unidad mixta conformada por personal policial y voluntarios de Bomberos encargada de operar en áreas complejas.

El análisis operativo se centró de manera particular en el circuito Dientes de Navarino, ruta de alta afluencia que presenta pasos críticos de montaña como Ventarrón, Virginia y Australia. Frente a este escenario, los servicios acordaron gestionar con la Dirección Meteorológica de Chile reportes climáticos focalizados para prever episodios de mal tiempo.

El plan de trabajo incluyó también la revisión de los equipos de comunicación satelital y la determinación de zonas de aterrizaje para helicópteros navales. En paralelo, el Hospital Comunitario de Puerto Williams instruirá a los rescatistas en maniobras de primeros auxilios y estabilización de pacientes, mientras que la Armada capacitará al personal en tácticas de aproximación y evacuación aeromédica.