Carabineros investiga hallazgo de hombre fallecido en paradero del Barrio Prat en Punta Arenas

Un amplio operativo policial se desplegó durante la mañana en el tradicional Barrio Prat de Punta Arenas, tras el hallazgo de una persona sin vida al interior de un refugio peatonal del transporte público.

El procedimiento se originó en calle Sargento Aldea, en las inmediaciones de la esquina con el pasaje Arica, mientras una patrulla de Carabineros de Chile desarrollaba labores de vigilancia preventiva y servicio a la población por el sector residencial.

Durante el recorrido preventivo, los funcionarios policiales observaron a un hombre de 45 años tendido sobre una de las bancas de la estructura. Al aproximarse para evaluar su condición y verificar su estado de salud, el personal constató que la persona se encontraba fallecida.

Ante la confirmación del deceso, los efectivos aislaron el perímetro de la garita a la espera de las instrucciones del Ministerio Público para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar la causa de muerte.