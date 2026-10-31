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Colisión entre camioneta y vehículo menor deja dos lesionados en el sector sur de Punta Arenas

El accidente de tránsito se produjo en la intersección de Avenida Martínez de Aldunate con Daniel Cruz Ramírez.

Periodista Web 3
Periodista Web 3

​Dos personas resultaron lesionadas tras una colisión vehicular registrada en la intersección de Avenida Martínez de Aldunate y calle Daniel Cruz Ramírez, en el sector sur de Punta Arenas.

​El siniestro involucró a una camioneta y a un automóvil menor, los cuales impactaron en el mencionado cruce por causas que deberán ser determinadas por la investigación policial correspondiente.

​Hasta el sitio del suceso concurrió una ambulancia del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), cuyo personal de salud brindó las primeras atenciones y evaluó a los dos ocupantes que sufrieron lesiones producto del fuerte impacto.

​En tanto, inspectores de Seguridad Municipal apoyaron en el control y desvío del flujo vehicular para facilitar las labores de auxilio.

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