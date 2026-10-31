Colisión entre camioneta y vehículo menor deja dos lesionados en el sector sur de Punta Arenas

​Dos personas resultaron lesionadas tras una colisión vehicular registrada en la intersección de Avenida Martínez de Aldunate y calle Daniel Cruz Ramírez, en el sector sur de Punta Arenas.

​El siniestro involucró a una camioneta y a un automóvil menor, los cuales impactaron en el mencionado cruce por causas que deberán ser determinadas por la investigación policial correspondiente.

​Hasta el sitio del suceso concurrió una ambulancia del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), cuyo personal de salud brindó las primeras atenciones y evaluó a los dos ocupantes que sufrieron lesiones producto del fuerte impacto.

​En tanto, inspectores de Seguridad Municipal apoyaron en el control y desvío del flujo vehicular para facilitar las labores de auxilio.