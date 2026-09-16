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Colisión por alcance frente al Cesfam Mateo Bencur deja dos personas lesionadas en Punta Arenas

El accidente de tránsito ocurrió en calle Capitán Guillermo e involucró a dos vehículos particulares con daños de consideración. Los afectados ingresaron por sus propios medios al recinto de salud para recibir atención médica.

Periodista Web
Periodista Web

Una colisión por alcance se registró durante las últimas horas en calle Capitán Guillermo, a la altura del Centro de Salud Familiar (Cesfam) Dr. Mateo Bencur, en el sector norte de Punta Arenas.

Por causas que son materia de investigación, uno de los automóviles involucrados impactó por la parte posterior a otro vehículo que circulaba por la misma arteria, provocando daños de consideración en las carrocerías de ambos móviles.

Atención médica de los involucrados

A raíz del impacto, dos personas resultaron lesionadas. Dada la cercanía inmediata con el Cesfam Mateo Bencur, los propios afectados ingresaron por sus medios al servicio de urgencia del recinto asistencial para ser evaluados por el personal médico de turno.

Al lugar del accidente concurrió personal policial para adoptar el procedimiento de rigor, recabar los antecedentes de los conductores y coordinar el retiro de las máquinas de la calzada para restablecer el tránsito habitual en el sector.

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