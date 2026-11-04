Confirman que cuerpo hallado en la costa de Porvenir corresponde a María Patricia Rojas Parada

Un amplio despliegue de los organismos policiales, marítimos y forenses se activó durante la tarde de este martes en la comuna de Porvenir, luego de que transeúntes alertaran sobre la presencia de una persona fallecida tendida en el borde costero de la capital fueguina.

El llamado movilizó de forma inmediata a personal de la Capitanía de Puerto de Porvenir, dependiente de la Armada de Chile, quienes acudieron al sector costero para verificar los antecedentes aportados por testigos. En el lugar, la autoridad marítima corroboró el deceso de una mujer adulta y procedió de inmediato al cierre perimetral del sector para preservar el sitio del suceso, tomando contacto con el fiscal de turno del Ministerio Público.

Atendiendo a la gravedad del hecho y las investigaciones en curso en la zona austral, la Fiscalía instruyó el traslado urgente vía marítima desde Punta Arenas de un equipo especializado de la Brigada de Homicidios (BH) y peritos del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la Policía de Investigaciones (PDI), con el objetivo de encabezar las diligencias científicas en el sitio del hallazgo.

Trágico desenlace tras intensa búsqueda regional

El procedimiento causó honda conmoción pública, dado que en la capital regional se mantenía un amplio operativo de rastreo desde el pasado miércoles 30 de octubre, jornada en que familiares interpusieron una denuncia por presunta desgracia tras la desaparición de María Patricia Rojas Parada.

Los operativos policiales se habían concentrado en diversos puntos de Punta Arenas, tomando un giro determinante cuando personal a cargo de la búsqueda halló parte de sus vestimentas en la Costanera del Estrecho, a la altura del recinto de Zona Franca. Aquel antecedente consolidó desde un inicio la hipótesis de un ingreso a las aguas.

Con el desarrollo de las diligencias dactiloscópicas y periciales desarrolladas por los detectives en la ribera de Porvenir, las autoridades ratificaron formalmente que los restos corresponden a María Patricia Rojas Parada. Los análisis preliminares sustentan la tesis de que la fuerza de las corrientes marinas desplazó el cuerpo a través del Estrecho de Magallanes hasta hacerlo recalar en la costa de Tierra del Fuego.

Concluidas las fijaciones en el sitio del suceso, los restos fueron derivados al Servicio Médico Legal (SML) para la práctica de la autopsia de rigor, examen tanatológico que permitirá determinar de manera científica la causa precisa del fallecimiento.