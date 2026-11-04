Paciente de 30 años oriunda de Puerto Natales fallece en el SAR Damianovic de Punta Arenas tras sufrir paro cardiorrespiratorio

Una mujer de 30 años de edad, oriunda de la comuna de Puerto Natales, falleció durante la madrugada de este martes en dependencias del Servicio de Alta Resolutividad (SAR) Dr. Juan Damianovic, ubicado en el sector sur de Punta Arenas, tras presentar una descompensación hemodinámica fulminante y entrar en paro cardiorrespiratorio mientras aguardaba su derivación de urgencia hacia el Hospital Clínico de Magallanes (HCM).

El hecho se registró durante los primeros minutos de la jornada en el dispositivo de atención primaria. De acuerdo con los antecedentes entregados por el jefe del Área de Salud de la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa), Víctor Fuentes, la paciente se encontraba transitoriamente en la capital regional para practicarse exámenes médicos de especialidad y concurrió al recinto asistencial por sus propios medios luego de experimentar un cuadro clínico repentino.

“Alrededor de las 00:30 horas del amanecer de hoy día acude una usuaria de 30 años, sexo femenino, usuaria de la comuna de Puerto Natales“, detalló Fuentes respecto del ingreso de la paciente al centro ubicado en el barrio 18 de Septiembre.

Descompensación antes de concretar derivación SAMU

Al momento de su llegada, la afectada recibió atención inmediata por parte del equipo de turno debido a la baja afluencia de público a esa hora. Tras la evaluación inicial y las primeras indagaciones diagnósticas, el médico tratante resolvió que el cuadro requería atención de tercer nivel en el principal centro hospitalario regional.

“Dado las condiciones en que ella se encontraba, se coordinó con el médico de turno del Hospital Clínico y se solicitó la ambulancia SAMU para concretar la derivación“, explicó el jefe de Salud de la Cormupa.

Sin embargo, el estado general de la paciente decayó de forma abrupta antes de que la unidad de emergencia pudiera concretar el traslado en ruta: “En el transcurso de que llegó la ambulancia, la usuaria se descompensó, presentó una complicación exacerbada y cayó en paro cardiorrespiratorio“, precisó la autoridad administrativa.

Maniobras de reanimación y peritajes forenses

Durante aproximadamente 30 minutos ininterrumpidos, el equipo clínico y de reanimación del SAR desplegó maniobras avanzadas de soporte vital cardiopulmonar (RCP) con el objetivo de revertir el paro, esfuerzos que lamentablemente resultaron infructuosos, constatándose su deceso en el box de reanimación.

Tras confirmarse el fallecimiento clínico, la jefatura del recinto dio aviso reglamentario a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones (PDI) para adoptar el procedimiento de rigor, resguardar el sitio del suceso y remitir los antecedentes al Ministerio Público. Horas después, funcionarios del Servicio Médico Legal (SML) procedieron al levantamiento del cuerpo con el fin de practicar la autopsia tanatológica que determine con exactitud la causa basal de la muerte.