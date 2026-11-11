Desesperada búsqueda de Mario Sánchez Hernández tras desaparecer camino a su trabajo en Punta Arenas

Familiares y cercanos mantienen una intensa búsqueda para dar con el paradero de Mario Sánchez Hernández, hombre de quien se perdió todo rastro durante la mañana de este martes en Punta Arenas.

De acuerdo con los antecedentes reunidos por su entorno, el trabajador salió a primera hora desde su domicilio particular rumbo a su jornada laboral. Sin embargo, nunca se presentó en su lugar de trabajo ni estableció comunicación posterior, interrumpiéndose todo contacto con sus cercanos habituales.

La ausencia encendió de inmediato la inquietud de sus compañeros de funciones y parientes directos, quienes intentaron comunicarse telefónicamente sin obtener respuesta. Ante la falta de noticias, sus familiares iniciaron una campaña de difusión a través de redes sociales para solicitar antecedentes a la comunidad y reconstruir la ruta que habría seguido tras abandonar el inmueble.

Hasta el momento no se registran antecedentes certeros sobre su paradero. Sus familiares reiteraron el llamado a la comunidad a entregar cualquier información fidedigna que permita ubicar a Mario Sánchez Hernández.