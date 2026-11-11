Investigarán de oficio violenta golpiza a hincha rival durante festejos de Colo Colo en el centro de Punta Arenas

Los festejos por la obtención del título del fútbol chileno por parte de Colo Colo derivaron en un grave episodio de violencia en el centro de Punta Arenas, luego de que un transeúnte que vestía indumentaria de un equipo rival fuera agredido en plena vía pública.

El hecho quedó al descubierto tras la difusión de múltiples grabaciones en redes sociales captadas por los propios asistentes a la convocatoria. En las imágenes se observa cómo varios sujetos interceptan a la víctima para propinarle golpes de puño, patadas e impactos con los mástiles de plástico y madera utilizados para sostener las banderas del club deportivo.

Pese a que otros simpatizantes que participaban en la celebración intercedieron verbalmente y trataron de frenar el ataque para resguardar el carácter pacífico de la actividad, los agresores continuaron la golpiza durante varios segundos ante la presencia de familias y peatones que circulaban por el cuadrante céntrico.

Hasta el momento, ni la persona afectada ni testigos directos han estampado una denuncia formal ante Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones.

Frente a la gravedad y claridad de las evidencias registradas en video, los antecedentes serán remitidos a la Fiscalía Regional de Magallanes con el fin de evaluar la apertura de una investigación penal de oficio orientada a individualizar y sancionar a los responsables del ataque.