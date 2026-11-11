Magallanes suma al menos 16 expulsiones administrativas en 2026 tras operativo en Porvenir

Las labores de fiscalización y control migratorio desarrolladas en la Región de Magallanes alcanzaron al menos 16 expulsiones administrativas materializadas en lo que va de 2026, según antecedentes recabados por la Policía de Investigaciones (PDI).

Hasta el 16 de septiembre, los registros policiales contabilizaban 15 decretos ejecutados en la zona austral. A ese balance se sumó un reciente procedimiento llevado a cabo en Porvenir, en la provincia de Tierra del Fuego, ratificando la extensión de los controles a zonas insulares y apartadas del radio urbano de Punta Arenas.

El seremi de Gobierno de Magallanes, Ángel Roa Alegría, subrayó el alcance de los operativos territoriales para dar curso a las resoluciones emitidas por el Servicio Nacional de Migraciones y los tribunales de justicia: “En Magallanes, estos procedimientos demuestran que el control migratorio se despliega en todo nuestro territorio, incluyendo localidades como Porvenir. Nuestro compromiso es avanzar hacia una migración ordenada, regular y segura, donde se respeten las leyes de nuestro país”.

Cifras a escala nacional

El panorama regional se alinea con el reforzamiento de los procesos migratorios en el resto del país. Con corte al 6 de noviembre, en Chile se han concretado 2.136 expulsiones, lo que representa un incremento del 68,6% frente a las 1.267 registradas a lo largo de todo 2025.

Del total nacional, 1.840 diligencias se efectuaron a contar del 11 de marzo. A estos egresos se adicionan 11.625 salidas voluntarias de ciudadanos extranjeros que permanecían en situación irregular, totalizando 13.761 salidas del país y más de 46 mil controles de identidad preventivos durante el presente periodo.