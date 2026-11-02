Detienen a dos mujeres por encender una vela en la Reserva Nacional Magallanes

Efectivos de Carabineros de Chile detuvieron durante la tarde del 31 de octubre a dos mujeres al interior de la Reserva Nacional Magallanes, en la comuna de Punta Arenas, luego de ser detectadas manteniendo fuego encendido en una zona no autorizada y debidamente advertida por la administración del parque.

El operativo se originó a partir de una alerta emitida por guardaparques de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), quienes en medio de sus patrullajes preventivos fiscalizaron a las visitantes y constataron la presencia de una vela encendida en plena área silvestre protegida, conducta tipificada y sancionada como delito en la legislación ambiental chilena.

Las imputadas, individualizadas con las iniciales N.V.M. y M.L.C., fueron puestas a disposición del Juzgado de Garantía de Punta Arenas para su respectiva audiencia de control de detención, donde se declaró legal la captura en flagrancia.

Formalización por Ley de Bosques y salida alternativa

En la instancia judicial, el Ministerio Público formalizó investigación en contra de ambas en calidad de autoras del delito consumado previsto en el artículo 22 bis de la Ley de Bosques, norma que sanciona el uso indebido de fuego o fuentes de calor en reservas y parques nacionales.

Tras la formulación de cargos y con el visto bueno del tribunal y la defensa técnica, la Fiscalía ofreció una suspensión condicional del procedimiento por el lapso de un año. El acuerdo judicial les impuso a las imputadas la obligación de fijar domicilio ante el tribunal y la prohibición absoluta de ingresar a la Reserva Nacional Magallanes durante doce meses.

Asimismo, como condición económica reparatoria, cada una de las involucradas deberá pagar una suma de 500 mil pesos a beneficio del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas, totalizando un aporte de $1.000.000. El magistrado estableció como plazo perentorio para acreditar el depósito el 5 de junio de 2027, advirtiendo que cualquier transgresión a las medidas revocará el beneficio y reanudará el juicio penal.

El caso marca un precedente judicial inédito en la reserva periurbana de la capital magallánica, tipología delictual que habitualmente concentraba aprehensiones de turistas en el Parque Nacional Torres del Paine por vulnerar las restricciones de fuego.