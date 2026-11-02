Nuevo terminal de pasajeros del Aeródromo de Puerto Natales obtiene primer lugar nacional en los Premios CES 2026

El proyecto para el nuevo Terminal de Pasajeros del Aeródromo de Puerto Natales posicionó a la Región de Magallanes en lo más alto de la edificación sustentable nacional, tras adjudicarse el primer lugar en la categoría Proyecto Precertificado con 90 puntos en la octava edición de los Premios CES (Certificación de Edificio Sustentable).

La iniciativa, desarrollada por la Dirección de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas (MOP), fue reconocida por su capacidad de integrar soluciones bioclimáticas de vanguardia, confort térmico y alta eficiencia en un entorno meteorológico complejo como el de la Patagonia austral.

De acuerdo con las estimaciones técnicas del diseño, el edificio alcanzará un ahorro energético estimado del 43%, una reducción de emisiones de carbono del 45% y una disminución en el consumo de agua del 69%. Estos indicadores se sustentan en la implementación de estrategias pasivas para la captación y aprovechamiento de luz natural, aislación térmica avanzada, acondicionamiento acústico y autoabastecimiento energético mediante aerogeneradores locales.

Reconocimiento ministerial y alta competencia

La directora nacional de Aeropuertos del MOP, Claudia Carvallo, valoró la distinción obtenida en la instancia técnica: “Recibir este reconocimiento constituye un enorme orgullo y, a la vez, una gran responsabilidad de seguir construyendo infraestructura que no solo conecte territorio, sino que también contribuya activamente a un desarrollo más sostenible para Chile”, recalcó.

En la disputa por el galardón, el proyecto de Última Esperanza superó a otras destacadas iniciativas públicas a nivel país, imponiéndose sobre el Gimnasio Municipal Juan Fernández (Valparaíso), que obtuvo 89 unidades, y el cuartel de la Brigada de Emergencias Farellones (Lo Barnechea), que alcanzó 80,5 puntos. En tanto, en la categoría de obras ya concluidas y certificadas, el premio principal recayó en el Cuartel de Bomberos de Segunda Faja, en Villarrica.

La ceremonia de premiación tuvo lugar en el auditorio de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), congregando a delegaciones técnicas de los sectores público, privado y de la academia. Según reportaron los evaluadores del certamen, la versión 2026 anotó los estándares y puntajes más exigentes en la historia de la certificación, consolidando el futuro terminal aéreo de Puerto Natales como un referente en obras públicas sostenibles para zonas extremas.