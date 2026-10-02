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Dueños de histórico almacén del Barrio 18 de Septiembre difunden videos de robo a CajaVecina para dar con delincuentes

El ilícito ocurrió en el cruce de Ramón Carnicer con Martínez de Aldunate en Punta Arenas. Ante la falta de avances en las investigaciones policiales, la familia apela a la colaboración vecinal para identificar a los responsables.

Periodista Web
Periodista Web

Un complejo panorama económico y de seguridad atraviesan los propietarios de un conocido almacén de barrio ubicado en la intersección de las calles Ramón Carnicer y Avenida Martínez de Aldunate, en el Barrio 18 de Septiembre de Punta Arenas, tras sufrir un millonario y rápido robo el pasado 22 de junio.

El ilícito se ejecutó en un descuido de escasos minutos, cuando la encargada del establecimiento debió ausentarse brevemente hacia una farmacia cercana. El lapso fue aprovechado por antisociales que forzaron violentamente las puertas de acceso al local, aprovechando además que las alarmas y cámaras de circuito cerrado (CCTV) estaban fuera de servicio por mantención técnica.

Impacto en la CajaVecina e inacción investigativa

El perjuicio más grave afectó a la sucursal de CajaVecina de BancoEstado que opera dentro del negocio. Los delincuentes sustrajeron la totalidad del dinero en efectivo destinado a las transacciones del vecindario, dejando a la propietaria, María Franco, en una situación crítica para responder por las exigencias contractuales y coberturas de seguros.

A varios meses de ocurrido el atraco, la familia acusó un estancamiento en las diligencias policiales y la ausencia de sospechosos identificados. Ante este escenario, los afectados decidieron hacer públicos registros de cámaras de seguridad de vecinos del sector, apelando a la comunidad para aportar datos anónimos que permitan reconocer a los delincuentes por su vestimenta, contextura física o desplazamiento.

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