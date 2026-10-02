Conaf rinde homenaje a los guardaparques de Magallanes en su Día Nacional y reconoce a Fabián Igor Alvarado

En el marco del Día Nacional del Guardaparque, conmemorado cada 30 de septiembre en recuerdo de la creación de la Reserva Nacional Malleco en 1907 —la primera área silvestre protegida de Chile—, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en Magallanes rindióa un especial reconocimiento a los profesionales dedicados al cuidado del patrimonio natural austral.

La conmemoración incluyó una jornada de camaradería en la Reserva Nacional Magallanes, difusión en medios y la entrega de distinciones regionales. En la actividad participaron funcionarios de Conaf y del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), entidad que desde el próximo año asumirá la gestión integral de las reservas y parques en la zona.

Protección del 62% del territorio regional

La labor de los guardaparques en Magallanes resulta clave a nivel nacional, al resguardar cerca del 62% de la superficie regional, lo que representa el 52% del total del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (Snaspe). Este ecosistema abarca desde los fiordos del Parque Nacional Bernardo O’Higgins y la estepa en Pali Aike, hasta íconos turísticos como la Cueva del Milodón, Laguna Parrillar, el Monumento Natural Los Pingüinos y el Parque Nacional Torres del Paine.

Durante el hito encabezado por el director regional de Conaf, John Revello, y el director del SBAP, Alejandro Fernández, se otorgó el premio como Guardaparque Destacado de Magallanes 2026 a Fabián Mauricio Igor Alvarado, funcionario del Parque Nacional Torres del Paine, quien viajó al norte del país para representar a la zona austral en la ceremonia central nacional. Para la temporada 2026-2027, más de 150 guardaparques velarán por la conservación del territorio fueguino y patagónico.