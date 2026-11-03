Encuentran a adulto mayor lesionado al interior del Parque Don Bosco tras presunto atropello en Punta Arenas

Un grave procedimiento de emergencia se registró en las inmediaciones del Parque Don Bosco, en Punta Arenas, luego de que transeúntes alertaran sobre la presencia de un adulto mayor tendido en el suelo con diversas lesiones de consideración.

De acuerdo con las primeras manifestaciones entregadas por la propia víctima a quienes le prestaron auxilio en el lugar, habría sido atropellado durante el transcurso de la noche por un automóvil cuyo conductor no se detuvo a prestarle asistencia. A raíz del impacto y la imposibilidad de reincorporarse por sus propios medios, el hombre relató que debió arrastrarse penosamente durante varias horas hasta ingresar al recinto del parque para buscar refugio y pedir ayuda con las primeras luces del día.

Intervención médica de urgencia

Frente al hallazgo, testigos presenciales se comunicaron con la central de emergencias, solicitando la pronta presencia del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU).

Una ambulancia de atención avanzada arribó rápidamente al punto para asistir al herido. Tras una evaluación clínica preliminar en el sitio, los reanimadores procedieron a inmovilizarlo sobre una camilla rígida, estabilizar sus signos vitales y administrarle analgesia preventiva, para luego concretar su derivación inmediata hasta la unidad de urgencias del Hospital Clínico de Magallanes Dr. Lautaro Navarro Avaria.

En el centro hospitalario regional el paciente ingresó al área de reanimación y diagnóstico radiológico con el propósito de evaluar la cuantía de sus contusiones y descartar eventuales fracturas complejas o cuadros de hipotermia derivados del tiempo que permaneció a la intemperie en la vía pública austral. Del hecho se dio cuenta a Carabineros de Chile para levantar declaraciones e iniciar la revisión de cámaras del sector a fin de identificar al móvil involucrado en el presunto siniestro vial.