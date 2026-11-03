Obras de mejoramiento en plazoleta Rebeca Aguilar alcanzan más del 80% de avance en Punta Arenas

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, junto a profesionales de la Dirección de Obras Municipales (DOM), inspeccionó en terreno las obras de remodelación y mejoramiento integral de la plazoleta Rebeca Aguilar. La iniciativa, financiada con fondos del Gobierno Regional a través del Consejo Regional de Magallanes (CORE), contempla una inversión cercana a los 290 millones de pesos y forma parte de un plan comunal de recuperación urbana que ya acumula más de 220 áreas verdes intervenidas desde 2017 en diversos sectores poblacionales.

Durante la visita técnica, la máxima autoridad comunal subrayó el rol social que cumplen estos recintos en barrios densamente poblados donde las viviendas no disponen de grandes patios privados: “Son pequeñas plazas de bolsillo en medio de distintos barrios que recuperamos con luz y un estándar urbano bonito. Para quien pasa por fuera quizás son invisibles, pero para los vecinos son su patio y su punto de encuentro; les cambia la vida tener un entorno seguro y bien iluminado“, afirmó Radonich, confirmando que la entrega formal a la comunidad está programada para los próximos días.

Equipamiento moderno y estado de avance

En el desglose constructivo, el director de Obras Municipales, Alex Saldivia Carrasco, precisó que el proyecto abarca una superficie estimada de 560 metros cuadrados y registra actualmente entre un 80% y un 82% de ejecución física.

La renovada infraestructura barrial incorpora pavimentos de caucho continuo para amortiguación, juegos infantiles modulares, máquinas de acondicionamiento físico, mobiliario urbano de alto estándar y postes con luminarias de tecnología LED. Las labores finales en ejecución se concentran en el remate de aceras peatonales perimetrales, el montaje de la estructura de juegos principal y la energización de las luminarias, cuya canalización soterrada se encuentra totalmente finalizada.

Nueva licitación para 12 plazas en el sector poniente

En paralelo a la pronta inauguración de la plazoleta Rebeca Aguilar, la Municipalidad de Punta Arenas informó que mantiene abierto un nuevo proceso de licitación pública a través del portal Mercado Público (ChileCompra).

El concurso público busca adjudicar la intervención simultánea de doce plazas de bolsillo adicionales en el sector poniente de la capital regional, focalizadas en tradicionales sectores residenciales como las villas Santos Mardones y Alfredo Lorca. De cumplirse los plazos administrativos y presentarse oferentes que cumplan con las bases, el inicio de las faenas de este nuevo paquete de obras está proyectado para finales de enero.