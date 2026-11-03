Chile entra en la recta final de los World Travel Awards 2026 con ocho nominaciones mundiales

Tras haberse adjudicado cuatro importantes galardones en la edición continental, Chile entró en la recta final de las votaciones para la competencia global de los World Travel Awards 2026, instancia internacional ampliamente reconocida en la industria como los “Óscar del Turismo”.

En esta fase decisiva, el territorio nacional y sus principales atractivos compiten por ocho distinciones de alcance planetario. A nivel país, Chile postula en las categorías de Mejor Destino de Turismo Aventura, Mejor Destino de Cruceros, Destino Verde y Destino de Naturaleza.

A los reconocimientos globales se añaden cuatro candidaturas sectoriales y territoriales de relevancia: Santiago disputa el premio a Mejor Ciudad Destino; Pucón compite como Mejor Destino Regional de Turismo Aventura; el desierto de Atacama figura nominado como el Destino Más Romántico; y el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) fue incluido en la terna a Mejor Oficina de Turismo del Mundo.

Cierre de votaciones y gala en África

Frente a la proximidad del término del proceso, autoridades y gremios del sector turístico redoblaron el llamado a la comunidad nacional y a los viajeros extranjeros a emitir sus preferencias. El plazo límite de votación expira este lunes 9 de noviembre a través de las plataformas digitales habilitadas en chileestuyo.cl/votaxchile y en el sitio oficial worldtravelawards.com.

Desde la Subsecretaría de Turismo y Sernatur recalcaron que esta vitrina global consolida el posicionamiento internacional de los paisajes chilenos —con especial valor en las zonas extremas como el extremo austral y el norte árido—, actuando como un motor directo para la generación de empleo, la captación de divisas y el dinamismo económico en las dieciséis regiones del país.

La entrega definitiva de los trofeos y la revelación de los vencedores tendrá lugar el próximo 12 de diciembre durante la ceremonia de la Gran Final que se desarrollará en Tanzania.