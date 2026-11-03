Intensa búsqueda en Punta Arenas: hallan pertenencias de Patricia Rojas en la costanera tras su desaparición

La mujer de quien se perdió el rastro el viernes al salir de su hogar motivó un amplio despliegue en la capital regional. Detectives de la PDI, Carabineros y rescatistas con ejemplares caninos de la ONG K9 focalizan los rastreos en el borde del Estrecho de Magallanes.

Cuerpo de la noticia: Un masivo operativo de búsqueda encabezan unidades policiales y equipos de emergencia en Punta Arenas para dar con el paradero de Patricia Rojas Parada, mujer de quien se perdió todo contacto y rastro desde la tarde del pasado viernes tras salir de su domicilio particular.

La falta de comunicación con su círculo cercano motivó la interposición formal de una denuncia por presunta desgracia ante la Policía de Investigaciones (PDI), activando de inmediato las diligencias de rigor ordenadas por el Ministerio Público. De acuerdo con los primeros peritajes y el análisis de grabaciones de cámaras de seguridad del cuadrante habitacional, la mujer abandonó su hogar vistiendo prendas de color azul, perdiéndose su ubicación en los minutos posteriores.

Frente a la incertidumbre, familiares y amigos viralizaron ampliamente su fotografía a través de redes sociales para solicitar colaboración a la comunidad magallánica. Sin embargo, en las últimas horas las pesquisas experimentaron un giro clave tras un hallazgo en el borde costero de la ciudad.

Hallazgo de pertenencias y redefinición del cuadrante

En el sector de la Costanera del Estrecho, equipos de búsqueda localizaron diversas especies y efectos personales pertenecientes a la mujer, antecedentes que fueron verificados y ratificados presencialmente por sus familiares directos.

El hallazgo permitió reorientar de forma inmediata el perímetro táctico de rastreo hacia el litoral costero puntarenense. En la zona operan detectives de brigadas especializadas de la PDI junto a personal territorial de Carabineros de Chile, quienes concentran los reconocimientos en la ribera y sectores aledaños.

A las labores de rastreo en terreno se sumó personal de la ONG K9 con ejemplares caninos adiestrados en búsqueda de personas, recorriendo diversos puntos del borde costero bajo complejas condiciones climáticas, sin que hasta el momento se hayan reportado resultados positivos sobre su paradero.

Ante este complejo escenario, los familiares de Patricia Rojas reiteraron el llamado a la comunidad a entregar cualquier dato fidedigno o avistamiento comunicándose de forma urgente a los números de emergencia de la PDI (134) o de Carabineros (133).