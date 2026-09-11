ESCUCHA RADIO EL PINGÜINO

PINGÜINO TV
AVISOS ECONÓMICOS
Principio de incendio moviliza a tres compañías de Bomberos en hostal del centro de Punta Arenas Perito de la PDI identifica científicamente cuerpo hallado en Porvenir: Corresponde a tripulante desaparecido en San Juan Alarma en Valparaíso por "La Jauría": Banda juvenil asalta violentamente a turistas y peatones en Plaza Victoria Encuentran cuerpo de un hombre en las costas de Porvenir: Investigan si corresponde a tripulante de la embarcación Sebastián IV
> Regional

Ocupación de camas críticas pediátricas en el Hospital Clínico Magallanes bordea el 80% tras repunte de virus respiratorios

El jefe del CR Infanto Adolescente, Dr. Germán Sepúlveda, señaló que la cifra supera en un 10% lo registrado el año pasado por la circulación de sincicial, influenza y virus entéricos, asegurando que la red tiene capacidad para reconvertir camas.

Periodista Web
Periodista Web

Una alta demanda asistencial registra la unidad pediátrica del Hospital Clínico Magallanes (HCM) en Punta Arenas. Según el balance entregado por el jefe del Centro de Responsabilidad Infanto Adolescente del recinto, Dr. Germán Sepúlveda, la ocupación de camas críticas bordea actualmente entre el 70% y el 80%, cifra superior al promedio habitual para esta época, que suele fluctuar entre el 50% y el 60%.

El médico especialista detalló que este escenario representa un incremento aproximado de un 10% en comparación con el año anterior, impulsado por un repunte agresivo de cuadros respiratorios. Entre los gérmenes con mayor circulación en la población infantil destacan el virus respiratorio sincicial (VRS), influenza A, influenza B y metaneumovirus, a lo que se suma un brote de virus digestivos y entéricos que se ha mantenido durante el último mes en la región.

Capacidad de la red y llamado a la vacunación

Pese a la alta presión hospitalaria, el Dr. Sepúlveda transmitió tranquilidad a los padres y apoderados de la Región de Magallanes: “Camas siempre hay disponibles; de alguna u otra manera nosotros vamos a generar las camas necesarias. Si es necesario reconvertir más camas, se van a convertir”, enfatizó la autoridad médica.

Asimismo, el profesional reiteró el llamado a la comunidad a mantener al día el esquema de vacunación de niños y adolescentes contra las patologías inmunoprevenibles, además de reforzar las medidas de higiene de manos y ventilación de ambientes para frenar la propagación de contagios en los establecimientos educacionales y hogares.

Contenido relacionado
Envíanos tu denuncia o información AVISOS ECONÓMICOS