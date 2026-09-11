Ocupación de camas críticas pediátricas en el Hospital Clínico Magallanes bordea el 80% tras repunte de virus respiratorios

Una alta demanda asistencial registra la unidad pediátrica del Hospital Clínico Magallanes (HCM) en Punta Arenas. Según el balance entregado por el jefe del Centro de Responsabilidad Infanto Adolescente del recinto, Dr. Germán Sepúlveda, la ocupación de camas críticas bordea actualmente entre el 70% y el 80%, cifra superior al promedio habitual para esta época, que suele fluctuar entre el 50% y el 60%.

El médico especialista detalló que este escenario representa un incremento aproximado de un 10% en comparación con el año anterior, impulsado por un repunte agresivo de cuadros respiratorios. Entre los gérmenes con mayor circulación en la población infantil destacan el virus respiratorio sincicial (VRS), influenza A, influenza B y metaneumovirus, a lo que se suma un brote de virus digestivos y entéricos que se ha mantenido durante el último mes en la región.

Capacidad de la red y llamado a la vacunación

Pese a la alta presión hospitalaria, el Dr. Sepúlveda transmitió tranquilidad a los padres y apoderados de la Región de Magallanes: “Camas siempre hay disponibles; de alguna u otra manera nosotros vamos a generar las camas necesarias. Si es necesario reconvertir más camas, se van a convertir”, enfatizó la autoridad médica.

Asimismo, el profesional reiteró el llamado a la comunidad a mantener al día el esquema de vacunación de niños y adolescentes contra las patologías inmunoprevenibles, además de reforzar las medidas de higiene de manos y ventilación de ambientes para frenar la propagación de contagios en los establecimientos educacionales y hogares.