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Impulsan la “Ruta del Fuego” para integrar el turismo y la economía entre Magallanes y Tierra del Fuego argentina

Autoridades de Timaukel, Río Grande y Tolhuin se reunieron para consolidar un circuito transfronterizo que conectará Pampa Guanaco, Porvenir y Cerro Sombrero. El hito oficial será presentado este 28 de septiembre en la Feria Internacional de Turismo en Buenos Aires.

Periodista Web
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En una reunión estratégica celebrada en la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Río Grande (CCIP), autoridades de la comuna chilena de Timaukel, diplomáticos y líderes del sector privado e institucional argentino-chileno avanzaron en la consolidación de la “Ruta del Fuego”. El circuito turístico y comercial busca integrar el norte y centro de la Isla Grande, conectando a Río Grande y Tolhuin con Timaukel-Pampa Guanaco, Porvenir y Primavera-Cerro Sombrero.

El gran hito de este proceso binacional se concretará el próximo 28 de septiembre, cuando la iniciativa sea presentada de manera conjunta en la Feria Internacional de Turismo (FIT) en el predio de La Rural en Buenos Aires, con la presencia del embajador de Chile. La directora de Turismo del InFueTur, Stella Maris Alazard, destacó que “por primera vez vamos a tener un espacio en la FIT para hacer una presentación oficial Chile y Argentina de la Ruta del Fuego”, relevando el rol de Río Grande como nodo de servicios por su proximidad a través del paso Bellavista.

Complementariedad comercial y fronteriza

El proyecto apunta a convertirse en un motor de reactivación económica mutua. El cónsul de Chile en Río Grande, Julio Villarroel Alarcón, y el alcalde de Timaukel, Luis Barría Andrade, enfatizaron que la cercanía geográfica con Río Grande resulta clave para abastecer de insumos, servicios y repuestos a la naciente capital administrativa de Pampa Guanaco de forma más directa que desde Punta Arenas.

En esa línea, las autoridades de ambos lados de la frontera abogaron por avanzar en la habilitación del paso Radman / Bellavista durante todo el año. Por su parte, el concejal chileno Facundo Hernández resaltó el sentido de pertenencia compartido: “Somos una isla, y en la Isla somos todos iguales; no tenemos diferencias, somos todos isleños, así que ayudémonos entre países”, concluyó.

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