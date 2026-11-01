Familia de tripulante del Sea King II inicia campaña de combustible tras cierre de búsqueda oficial de la Armada

Se cumplieron dos semanas desde el naufragio de la embarcación Sea King II en aguas de los canales australes, siniestro que mantiene en vilo a la comunidad marítima regional. Hasta la fecha, solo uno de los tripulantes logró ser rescatado con vida, mientras permanece inubicable Ramón Ñanco Barrientos, cuyo paradero sigue siendo una incógnita en los fiordos de la zona.

Tras expirar los plazos reglamentarios de rastreo en el área de operaciones, la Armada de Chile dio por concluida la búsqueda legal activa, rebajando el procedimiento a una fase preventiva de alerta para las naves que transiten por el sector. Ante el repliegue de los medios institucionales navales, la familia del pescador inició una campaña solidaria para reunir fondos y combustible, elementos indispensables para mantener las lanchas operativas en el mar.

“No tengo esperanza de encontrarlo con vida”

El hijo del trabajador marítimo desaparecido, Alan Ñanco, relató el duro trance emocional y logístico que atraviesa el grupo familiar: “Dentro de todo lo que está pasando estamos tratando de tomarlo con tranquilidad, apoyándonos a nosotros, hemos pasado por varias cosas, acostumbrados a estar en cercanías de la muerte. Hemos pasado por muchas cosas como familia, esta sería la cuarta faena con pérdidas que tenemos”.

Respecto de las opciones de ubicar a su progenitor en un entorno geográfico y climático adverso, el joven fue categórico: “Desde hace más de una semana perdimos contacto con él, yo no tengo esperanza de encontrarlo con vida, si es complicadísimo, las cosas en zona de pesca son duras, el clima es duro, tampoco uno puede pedir que sea un buen clima siempre, empezó a haber más viento, más frío, yo por mi parte esperanzas son pocas las que tengo”.

Colecta de combustible y datos para ayudar

El principal obstáculo que enfrentan los rastreos particulares en este momento es el abastecimiento de carburante. Pescadores artesanales de Puerto Edén y vecinos de la provincia, como Roberto Cárdenas desde Villa Cerro Castillo, han comprometido sus embarcaciones y coordinación logística para continuar surcando los canales, siempre que cuenten con insumos para los motores.

“Necesitamos combustible, pescadores de la zona nos siguen apoyando la búsqueda, y las fuerzas marítimas, pero ellos tuvieron que hacerse a un lado. La gente de Puerto Edén va a seguir, ellos tienen toda la disposición, me pidieron que pudiera moverme con petróleo (…) y más que nada ver eso, que la gente pueda ponerse un poco para continuar con la búsqueda”, enfatizó Ñanco.

Para quienes deseen colaborar con la causa, los aportes monetarios directos se están canalizando en la cuenta corriente del Banco Falabella N° 19803064151, a nombre de Alan Ñanco. En paralelo, la entrega directa de bidones de petróleo para ser derivados a Puerto Edén se puede coordinar a través de las redes sociales de los familiares.