Alcalde Claudio Radonich busca respaldo del Minedep para el proyecto Polideportivo Antártica Chilena en Punta Arenas

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, sostuvo una reunión de trabajo con el ministro del Deporte, Francisco Riveros, con el objetivo de presentar los programas deportivos que desarrolla el municipio y gestionar apoyos para el proyecto del Polideportivo Antártica Chilena.

Durante la cita, el jefe comunal expuso los resultados de la Fundación Municipal y las escuelas deportivas permanentes, destacando la Liga Deportiva Escolar, iniciativa pionera en el país que moviliza a más de 1.200 niños y jóvenes durante 20 fines de semana al año. “Hemos tenido una gran reunión viendo las actividades que generamos en la comuna. Es un trabajo continuo que nos permite dar oportunidades reales a nuestros jóvenes”, destacó la autoridad.

Infraestructura para grandes competencias

El eje central de la reunión fue el proyecto del Polideportivo Antártica Chilena, iniciativa que cuenta con el respaldo unánime del Concejo Municipal y que busca saldar una deuda histórica en materia de infraestructura en la zona austral.

Al respecto, Radonich relevó que la obra —conversada previamente con el Presidente José Antonio Kast— permitirá insertar a la capital regional en los circuitos nacionales e internacionales. “No podemos estar fuera de un circuito de grandes campeonatos ni dejar de contar con un lugar que permita que nuestra gente pueda entrenar. Es un espacio que nos hace mucha falta en Punta Arenas”, afirmó el edil, quien invitó al titular del Minedep a visitar la región para constatar en terreno los avances.