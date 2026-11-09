Fiscalización a presunto local clandestino terminó con dos vehículos retirados de circulación en Punta Arenas

Un procedimiento de control desarrollado en calle Balmaceda 484, en pleno sector céntrico de Punta Arenas, culminó con dos automóviles retirados de circulación tras fiscalizar el funcionamiento de un presunto recinto clandestino.

El operativo se activó a raíz de alertas sobre actividades comerciales no autorizadas al interior del inmueble. Al percatarse de la presencia de las unidades fiscalizadoras, un grupo de asistentes salió apresuradamente de la propiedad para abordar distintos móviles estacionados en las inmediaciones.

Durante la intervención, los conductores de dos de los vehículos se negaron a colaborar con las órdenes de los funcionarios y rechazaron someterse a la respectiva fiscalización vehicular.

Frente a la negativa y al no acreditar las condiciones legales exigidas por la Ley de Tránsito, los equipos de control dispusieron la incautación de ambos automóviles, los que fueron enviados a los corrales municipales.