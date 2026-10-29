Funcionario municipal de San Gregorio fallece tras violenta colisión en la Ruta CH-255

Un fatal accidente de tránsito registrado durante la mañana de este jueves dejó a una persona fallecida y a otra lesionada a la altura del kilómetro 93 de la Ruta CH-255, en la comuna de San Gregorio, en el tramo que conduce hacia el paso fronterizo Integración Austral en Monte Aymond.

La víctima fatal fue identificada como Luis Aguilera Millapel, quien se desempeñaba como funcionario de la Municipalidad de San Gregorio. El siniestro correspondió a una colisión de alta energía entre un vehículo menor tipo van y un camión cisterna destinado al transporte de combustibles.

Debido a la magnitud del impacto y al peligro asociado a la carga inflamable, la Central de Alarmas del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas despachó a la Unidad de Rescate de la Primera Compañía y a la Unidad de Materiales Peligrosos (HazMat) de la Séptima Compañía. Los voluntarios desarrollaron labores de extricación, delimitación de perímetro y contención preventiva ante eventuales fugas de hidrocarburos.

En tanto, personal de salud de la posta de San Gregorio concurrió en ambulancia para entregar las primeras atenciones a la persona sobreviviente y gestionar su derivación a un centro asistencial de mayor complejidad.

Efectivos de Carabineros se constituyeron en el sector para controlar el flujo vehicular y custodiar el sitio del suceso. Las diligencias para esclarecer la dinámica y causas basales de la colisión quedaron a la espera de las instrucciones del Ministerio Público a personal especializado de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT).