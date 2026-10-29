Cormupa lanza plataforma web para monitorear en tiempo real la espera en urgencias de Punta Arenas

La Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa) presentó la plataforma digital urgenciasaps.cl, un portal web que permite revisar minuto a minuto la cantidad de pacientes que aguardan por atención médica en la red de Atención Primaria de Salud (APS) de la comuna.

La herramienta surge como respuesta a la alta afluencia que registran los recintos locales, donde cerca de 250 personas acuden diariamente entre el Servicio de Alta Resolutividad (SAR) y los Servicios de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) de la capital regional.

El alcalde Claudio Radonich destacó la utilidad del sistema para la planificación familiar antes de consultar: “Sabemos que cuando se trata de una urgencia las personas buscan una atención rápida. Sin embargo, no todos los recintos presentan la misma carga de usuarios de forma simultánea. A través de este nuevo instrumento, los vecinos pueden revisar antes de salir de su hogar cuál centro está más desocupado, distribuyendo mejor la demanda y evitando largas esperas”.

Equilibrio de la red y horarios de atención

Por su parte, el jefe del Área de Salud de la Cormupa, Víctor Fuentes, explicó que la iniciativa responde a consultas reiteradas en redes sociales comunitarias sobre la disponibilidad de los recintos asistenciales.

“Es una plataforma de consulta que busca orientar y ayudar a equilibrar la demanda. Se dan situaciones donde un SAPU registra 15 o 20 pacientes y otro tiene solo tres. El sistema permite que el usuario elija con información clara”, indicó Fuentes, remarcando que los datos corresponden a pacientes ya ingresados en ventanilla que aguardan en sala de espera.

Asimismo, la entidad recordó los horarios de funcionamiento vigentes para los SAPU:

Lunes a viernes: de 17:00 a 23:30 horas.

Sábados, domingos y festivos: de 08:00 a 23:30 horas.

Actualización automática cada 30 segundos

El desarrollo del sitio web estuvo a cargo de la unidad técnica interna de la corporación. Roberto Mancilla, profesional del área de Tecnologías de la Información y Transformación Digital de la Cormupa, detalló el funcionamiento informático del sistema.

“La información se refresca de forma automática cada 30 segundos. La página despliega el estado de los tres SAPU y del SAR comunal, detallando sus horarios y especificando tanto la cantidad de pacientes en sala de espera como el número de personas que están siendo atendidas en ese instante”, señaló Mancilla.

La plataforma se encuentra habilitada para acceso gratuito desde teléfonos móviles y computadores en el sitio web www.urgenciasaps.cl.