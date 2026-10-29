Grave colisión entre van y camión de combustible deja un fallecido y un lesionado en la Ruta CH-255

Un trágico accidente de tránsito registrado durante la mañana de este jueves en las rutas internacionales de la región dejó como saldo una persona fallecida y otra con lesiones de diversa consideración, tras una colisión de alta energía que involucró a un vehículo menor tipo van y un camión cisterna destinado al transporte de combustibles.

El siniestro carretero ocurrió a la altura del kilómetro 93 de la Ruta CH-255, vía estratégica que conecta hacia el paso fronterizo Integración Austral (Monte Aymond), en jurisdicción de la comuna de San Gregorio.

Debido a las características del hecho y el potencial riesgo derivado del transporte de hidrocarburos, la Central de Alarmas del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas despachó de urgencia hacia el sector a la Unidad de Rescate de la Primera Compañía y a la Unidad de Materiales Peligrosos (HazMat) de la Séptima Compañía, con el fin de asegurar el perímetro, realizar maniobras de extricación y contener eventuales fugas de inflamables.

En el sitio del suceso se desplegó además una ambulancia de la posta de salud de San Gregorio para brindar los primeros auxilios y estabilizar a la persona sobreviviente, coordinando su derivación hacia un centro asistencial de mayor complejidad. Por su parte, personal de Carabineros adoptó el procedimiento de rigor, regulando el flujo vehicular en la carretera y resguardando el área a la espera de las instrucciones del Ministerio Público respecto a los peritajes de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT). El operativo se mantiene en pleno desarrollo.