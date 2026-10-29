Denuncian daños estructurales en el Cementerio Municipal de Punta Arenas a días del Día de Todos los Santos

Auditores de Pingüino Radio denunciaron la presencia de severos daños estructurales al interior del Cementerio Municipal de Punta Arenas, situación que encendió la preocupación de la comunidad de cara a la conmemoración del Día de Todos los Santos, fecha en que miles de personas concurren al recinto.

En terreno se constataron fallas de consideración en una de las escaleras del camposanto y en un muro ubicado en las inmediaciones del ingreso por calle Angamos. De acuerdo con las primeras apreciaciones, el deterioro responde al deslizamiento de una sección del terreno.

Frente a la alerta, el alcalde Claudio Radonich abordó el problema y reconoció la demora en los procesos administrativos para una solución definitiva: “Hubo reclamos durante esta mañana por parte de usuarios en el sector del cementerio por daños en la escalera y lo que significa el uso de estos sectores. Es una escalera para la cual se ha solicitado al cementerio, hace bastante tiempo, un arreglo sustantivo. Los tiempos de las licitaciones y de los proyectos son bastante extendidos, más de lo que uno quisiera”.

Medidas de contingencia y horarios

Para evitar riesgos de accidentes durante las jornadas de mayor concurrencia, la autoridad comunal instruyó controles directos en el área afectada para reducir el peso y la carga de peatones.

“Lo que he solicitado a la administración es que en ese punto particular tengamos una suerte de uso limitado de los espacios, contando con un guardia que controle el flujo para no recargar un punto que hoy se encuentra de forma muy frágil. En este cementerio descansan cerca de 66.000 personas y este es un punto acotado con problemas. Le pedí al administrador hacer las correcciones para que sea el último año con esta restricción”, explicó el jefe comunal.

Por otra parte, el recinto mantendrá sus operaciones habituales de 08:00 a 19:00 horas, con sus tres accesos habilitados, trabajos de pintura en el pórtico principal, instalación de baños adicionales y labores reforzadas de aseo para recibir a los deudos durante el 31 de octubre y el 1 de noviembre.