Incendio afecta vivienda en la intersección de Camilo Henríquez con Zenteno en Punta Arenas

Una emergencia estructural se registró en las últimas horas en Punta Arenas, luego de que un incendio afectara a una vivienda ubicada en la intersección de calle Camilo Henríquez N° 044 con Zenteno.

Hasta el lugar acudieron rápidamente tres unidades del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas, cuyos voluntarios desplegaron líneas de agua para controlar el avance del fuego, el cual concentró su mayor poder destructivo en el sector de la cocina y en la estructura del entretecho del inmueble.

Gracias al rápido y oportuno trabajo bomberil, se evitó la propagación de las llamas hacia propiedades adyacentes. El origen y las causas exactas que desencadenaron el siniestro están siendo investigados por los peritos del Departamento Técnico de la institución voluntaria.