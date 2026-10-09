Incendio de vivienda moviliza a la Novena Compañía de Bomberos en la Cooperativa Cacique Mulato

Un incendio estructural afectó a una vivienda ubicada en el sector de la Cooperativa Cacique Mulato, en la comuna de Laguna Blanca, movilizando a los servicios de emergencia de la zona rural de la Región de Magallanes.

Hasta el lugar acudieron voluntarios de la Novena Compañía de Bomberos “Bomba Laguna Blanca”, quienes desplegaron labores de extinción para controlar el avance del fuego y evitar su propagación a inmuebles o terrenos colindantes.

Sin lesionados

Tras concluir las tareas de ventilación y remoción de escombros, las unidades de emergencia confirmaron que no se registraron personas lesionadas producto de la emergencia.

El origen y la causa del siniestro quedaron en fase de investigación técnica para determinar las circunstancias precisas que desencadenaron las llamas en la propiedad.