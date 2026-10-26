Gobierno analiza eventual incorporación de Chile a la coalición continental A3C impulsada por Donald Trump

El Presidente de la República, José Antonio Kast, encabezó una reunión estratégica junto a los ministros del Interior y Seguridad Pública, Secretaría General de Gobierno, Relaciones Exteriores y Defensa Nacional, con el objetivo de definir la postura oficial del Estado chileno ante la eventual incorporación formal a la Coalición de las Américas contra las Organizaciones Criminales (A3C).

La cita de coordinación política y operativa se produce a días del inicio de la cumbre continental de seguridad en República Dominicana, programada para el 26 y 27 de octubre, instancia donde se espera sellar el acuerdo de la coalición. El mecanismo promovido por la administración del mandatario estadounidense, Donald Trump, contempla cooperación, intercambio directo de inteligencia y coordinación operativa entre los países miembros, abriendo el debate sobre el posible despliegue o integración de fuerzas militares en el combate al narcotráfico y el crimen transnacional.

Soberanía territorial y reparos operativos

Hasta la fecha, La Moneda ha optado por mantener a Chile exclusivamente en calidad de observador, condición que fue formalizada con anterioridad ante el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd. Si bien el país se integró en septiembre al denominado “Escudo de las Américas”, el ingreso formal a la A3C reviste complejidades adicionales debido a su carácter marcadamente castrense y a eventuales colisiones con el marco legal e institucional chileno.

En esa línea, el ministro de Defensa, Fernando Barros, fijó públicamente una postura de cautela frente a la mayor gravitación militar de Washington en la región sudamericana y a los conceptos esbozados por el secretario de Guerra norteamericano, Pete Hegseth, en torno a la denominada “Doctrina Donroe”: “Desde el punto de vista de Chile, nosotros no somos el patio trasero de ningún país”, recalcó el secretario de Estado, fundamentando la decisión de evaluar minuciosamente las repercusiones jurídicas antes de firmar cualquier compromiso vinculante.