Megaoperativo de seguridad interagencial en Magallanes: controles en aeropuerto, barcazas y cárcel dejan detenidos y decomisos

Un amplio e inédito despliegue de seguridad interagencial se encuentra en pleno desarrollo en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, con el propósito de intensificar las fiscalizaciones en los frentes terrestre, aéreo y marítimo. La estrategia conjunta congrega a diversas instituciones del orden y carteras públicas para marcar presencia estatal, detectar delitos flagrantes y neutralizar focos de riesgo en nodos de alto tránsito de la zona austral.

La articulación táctica se inició formalmente tras una sesión del Comité Policial Regional realizada en dependencias de la Capitanía de Puerto de Punta Delgada. Durante la fase inicial marítima, personal uniformado concretó exhaustivas revisiones a tripulantes y pasajeros a bordo de barcazas y transbordadores, sumando además una revista de fondeo en Puerto Natales.

En medio de estas inspecciones en el sector de Bahía Chilota (Tierra del Fuego), se detectó a un ciudadano de nacionalidad paraguaya que permanecía en condición migratoria irregular. De forma simultánea, efectivos de Gendarmería llevaron a cabo un registro y allanamiento preventivo en los módulos del Complejo Penitenciario de Punta Arenas, logrando la incautación de dosis de cannabis sativa dosificada y oculta en dependencias del recinto carcelario.

Detención en terminal aéreo y alcance regional

El frente aéreo concentró revisiones integrales en el Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas, así como en los aeródromos de Puerto Natales y Puerto Williams. Durante los controles en la losa de la capital regional —supervisados en terreno por el seremi de Seguridad Pública, Ronald López—, personal policial interceptó y detuvo a un sujeto adulto que mantenía una orden de detención pendiente por hurto simple, requerida por el Juzgado de Garantía de Coyhaique.

Al evaluar los resultados, el seremi Ronald López destacó la sinergia operativa: “Estas intervenciones permiten sumar las capacidades de cada servicio para actuar con mayor profundidad frente a los delitos (…) no son revisiones aisladas, sino labores orientadas a sectores perfilados previamente para responder a las necesidades comunitarias y aumentar la tranquilidad de la población mediante presencia activa en terreno”, subrayó.

El dispositivo interinstitucional integra a Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones (PDI), Policía Marítima de la Armada, Gendarmería, Servicio Nacional de Aduanas y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), incorporando la tecnología de escáneres de rayos X y brigadas caninas del SAG, junto con personal del Servicio de Impuestos Internos (SII). Los controles continuarán extendiéndose durante los próximos días en rutas y pasos fronterizos de toda la región.