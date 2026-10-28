Punta Arenas inicia plan de áreas verdes: plantarán 20 mil flores y adelantan corte de pasto en bandejones

La Municipalidad de Punta Arenas dio el puntapié inicial a su plan integral de ornamentación y mantención de espacios públicos para la temporada primavera-verano, programa que considera la instalación de 20.000 plantas ornamentales distribuidas en diez puntos estratégicos del radio urbano. La cobertura de este año experimentó un alza del 20% respecto a periodos anteriores, buscando hermosear la ciudad tanto para la comunidad local como para los visitantes de la temporada turística.

El despliegue operativo abarcará arterias y plazas emblemáticas de alta circulación peatonal y vehicular, entre ellas la Plaza Muñoz Gamero, el entorno del Monumento al Ovejero, la Plaza Fundacional, la Plaza de las Banderas, además de los bandejones centrales y cruces de Avenida Colón con Bories y España.

Al inspeccionar los trabajos, el alcalde de la comuna, Claudio Radonich, explicó que se seleccionaron especies aclimatadas a la rigurosidad meteorológica magallánica: “Son plantas capaces de resistir el viento y las oscilaciones de lluvia, contando además con reposición periódica para conservarlas en óptimas condiciones hasta el otoño”. De igual manera, la autoridad anunció que el municipio resolvió adelantar el calendario de corte de césped, debido a que el régimen hídrico y las alzas de temperatura de octubre aceleraron su crecimiento habitual, focalizando las primeras faenas en las avenidas estructurantes para luego avanzar hacia plazas barriales.

Producción local y llamado a la protección

Por su parte, la encargada del Departamento de Áreas Verdes de la Municipalidad, Sofía Blanco, precisó que los ejemplares fueron producidos en su totalidad en el vivero comunal, recinto donde el trabajo de siembra y cultivo se inició en mayo pasado. “Contamos con más de 13.000 unidades ya desarrolladas en stock y el calendario de trasplante en terreno se extenderá hasta el mes de diciembre, garantizando la meta técnica establecida”, detalló la profesional.

Finalmente, desde el consistorio reiteraron el llamado a los vecinos y transeúntes a resguardar la infraestructura vegetal: pidieron evitar el pisoteo de jardineras, abstenerse de sustraer o quebrar las flores recién instaladas y depositar la basura en los receptáculos habilitados, asegurando así el disfrute comunitario de los paseos peatonales durante los meses de mejor clima.