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Paciente fallece tras desvanecerse en el acceso principal del Cesfam Carlos Ibáñez en Punta Arenas

La usuaria llegó en compañía de su familia a solicitar atención médica y sufrió un colapso en la entrada del recinto. Pese a más de 30 minutos de maniobras de reanimación avanzada por parte de médicos y enfermeros, se constató su deceso por causas clínicas.

Periodista Web
Periodista Web

Una profunda conmoción causó entre funcionarios y usuarios la repentina muerte de una paciente en las dependencias del Centro de Salud Familiar (Cesfam) Carlos Ibáñez, ubicado en la zona alta de Punta Arenas. La emergencia se desencadenó poco antes del mediodía de este lunes, en momentos en que la mujer ingresaba al recinto asistencial acompañada por su grupo familiar con el propósito de requerir atención clínica.

Al traspasar el acceso principal del consultorio, la paciente se desvaneció de manera intempestiva, perdiendo el conocimiento en el lugar. La situación alertó de inmediato al personal de recepción y seguridad, activando en el acto la concurrencia de una cuadrilla de intervención compuesta por médicos, enfermeros y técnicos de enfermería de nivel superior (TENS).

Los profesionales sanitarios iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) avanzada con soporte vital en la misma entrada del establecimiento. Sin embargo, tras más de media hora de esfuerzos ininterrumpidos para revertir el paro cardiorrespiratorio, los facultativos debieron constatar su fallecimiento.

Falla médica y contención familiar

El jefe del Área de Salud de la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa), Víctor Fuentes, precisó el operativo desarrollado por los funcionarios: “El equipo en su totalidad concurrió al lugar, a la entrada del Cesfam, donde se procedió a hacer reanimación avanzada con médico, enfermera y personal técnico, y lamentablemente después de media hora no tuvimos buena respuesta, por lo que la usuaria fue declarada fallecida en el lugar“. El directivo añadió que de manera paralela se desplegó apoyo psicosocial y contención emocional para los familiares que presenciaron el colapso.

Efectivos de Carabineros de Chile acudieron al consultorio tras ser informados del deceso. No obstante, el personal policial no adoptó un procedimiento judicial por hallazgo de cadáver, toda vez que los médicos tratantes procedieron a emitir el certificado médico de defunción, al constatarse que la causa de muerte obedeció estrictamente a factores patológicos y de origen clínico.

En cuanto a la condición de salud de la fallecida, Fuentes explicó que se trataba de una paciente crónica habitual: “Como era una usuaria nuestra y tenía antecedentes conocidos, no hace mucho había estado en control con nosotros y aparte tenía varias patologías que eran bastante complejas“. Pese a que el fallecimiento contó con la debida certificación facultativa en el lugar, los restos de la vecina fueron derivados a las dependencias del Servicio Médico Legal (SML) para la tramitación administrativa y la posterior entrega a sus deudos.

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