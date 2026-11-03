Mercado Libre habilita cobertura en Puerto Williams e inaugura la ruta de comercio electrónico más austral del mundo

La empresa de comercio electrónico Mercado Libre concretó uno de los desafíos logísticos más complejos de su operación en el país al inaugurar formalmente su cobertura de entregas en Puerto Williams, la ciudad más austral del planeta. La apertura territorial permite que más de 35.000 pequeñas y medianas empresas (pymes) que comercializan a través de la plataforma puedan abastecer de manera directa a los habitantes de la comuna de Cabo de Hornos.

El director del Marketplace de Mercado Libre para Chile, Perú y Ecuador, Rafael Lira, destacó el valor estratégico de este nuevo trazado: “Estamos inaugurando la ruta más austral de todo Mercado Libre. Movemos cientos de millones de paquetes, pero hay una ruta que es la más austral del mundo y nos tiene muy orgullosos“, expresó el ejecutivo durante su visita a la zona.

Esquema logístico multimodal: aire y mar

Para sortear las barreras geográficas y de aislamiento extremo, la firma estructuró una red que articula transporte aéreo comercial y navegación por los canales australes.

Sobre la dinámica de los envíos, Lira explicó el recorrido del paquete: “Vuela desde Santiago hasta Punta Arenas, llega acá y se sube a la barcaza que sale los días jueves hacia Puerto Williams, llegando el sábado para hacer la distribución de última milla hasta los distintos hogares”. Este sistema apunta a ofrecer tarifas competitivas y plazos definidos, fortaleciendo la integración económica de Isla Navarino con el resto del territorio nacional.

La medida se enmarca en el explosivo crecimiento del comercio digital en la zona austral, donde la empresa ya moviliza más de 30 mil paquetes mensuales hacia la Región de Magallanes, reflejando la alta demanda de los consumidores locales por superar las brechas de oferta territorial.

Inclusión digital y fomento a pymes locales

Durante su paso por la capital provincial, los representantes de la plataforma mantuvieron encuentros de trabajo con autoridades locales, dirigentes vecinales y comerciantes, haciendo entrega de dispositivos de cobro electrónico tipo POS para robustecer el ecosistema de pagos digitales de cara a la temporada turística.

“Cumple nuestro propósito de democratizar el acceso al comercio electrónico, dándole acceso a quienes estaban más aislados. Es muy potente ver la alegría de la gente al sentirse incluida dentro del comercio electrónico”, puntualizó Lira.

El ejecutivo concluyó remarcando que el objetivo no es solo la recepción de encomiendas, sino generar un canal de salida para la producción local: “Mercado Libre reafirma su compromiso con Magallanes y con llegar a todo Chile porque está en el corazón de lo que hacemos. Esperamos que cada vez más pymes magallánicas puedan sumarse y ser ellas las que empujen esto también como vendedoras“.