PDI concreta cambio de mando en Magallanes: prefecto inspector Pablo Klenner asume la jefatura regional

La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) llevó a cabo la ceremonia oficial de entrega y recepción de la Región Policial de Magallanes y de la Antártica Chilena, instancia protocolar en la que el prefecto inspector Pablo Klenner Cárdenas asumió la conducción operativa y administrativa de las brigadas y unidades especializadas desplegadas en el extremo sur del país.

El nuevo jefe regional cuenta con una extensa trayectoria en áreas operativas y de inteligencia dentro de la policía civil. En su nuevo rol, sus principales ejes de gestión estarán orientados a robustecer las investigaciones contra el crimen organizado, intensificar la fiscalización y el control migratorio en los pasos fronterizos australes, y fortalecer la articulación técnica con el Ministerio Público en las provincias de Magallanes, Última Esperanza, Tierra del Fuego y Antártica Chilena.

Traspaso y balance de gestión

El mando regional fue entregado por el prefecto inspector Carlos Vásquez Palma, quien finalizó su período al frente de la zona para asumir nuevas responsabilidades dentro de la plana directiva institucional de la PDI en la Región Metropolitana. Su período en el territorio austral estuvo marcado por operativos enfocados en la desarticulación de bandas delictuales, desbaratamiento de focos de narcotráfico y fiscalizaciones preventivas.

La actividad administrativa y reglamentaria contó con la presencia de autoridades civiles, judiciales y representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden, ratificando la continuidad de los procedimientos periciales e investigativos que la policía civil desarrolla a lo largo de toda la jurisdicción austral.