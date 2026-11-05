Examen descarta intervención de terceros en muerte de mujer hallada en Porvenir

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó que el cadáver encontrado en el borde costero de Porvenir corresponde a la mujer de 63 años que se encontraba desaparecida desde el pasado sábado 31 de octubre en Punta Arenas.

De acuerdo con las conclusiones del examen médico criminalista realizado en el sitio del suceso, el cuerpo no presentaba lesiones atribuibles a terceras personas.

El comisario Alexis Castro, de la Brigada de Homicidios de la PDI de Punta Arenas, explicó que las diligencias comenzaron tras recibir la denuncia por presunta desgracia, luego de que la víctima saliera de su domicilio durante la mañana con rumbo desconocido.

Las primeras indagatorias incluyeron empadronamientos de vecinos y toma de declaraciones, además del apoyo de la agrupación canina Ladridos del Sur. Estas labores permitieron encontrar prendas de vestir y el teléfono celular de la mujer, antecedentes que orientaron los rastreos hacia la ribera.

Con esos antecedentes, la PDI coordinó un operativo con la Armada de Chile a través de la Policía Marítima de Punta Arenas y Porvenir, con el fin de inspeccionar ambos lados del Estrecho de Magallanes. Las tareas concluyeron cuando personal naval localizó el cuerpo en la costa fueguina.

Por instrucción de la Fiscalía de Flagrancia de la Macrozona Sur, detectives de homicidios y peritos del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) concurrieron al lugar para verificar científicamente la identidad de la víctima.

El Servicio Médico Legal (SML) realizará la autopsia de rigor para establecer la causa precisa del fallecimiento.