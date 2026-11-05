Municipalidad de Punta Arenas entrega balance del sistema web de horas para licencias de conducir

La Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Punta Arenas entregó un balance sobre la operatividad del sistema digital para agendar citas de licencias de conducir, confirmando la estabilidad de la plataforma web en medio de una sostenida demanda ciudadana.

El director de la unidad, Marcel Bermúdez, explicó que la herramienta tecnológica funciona sin contratiempos relevantes dentro de su fase de régimen: “Esperamos que en los próximos meses la demanda se vaya regularizando, tal como sucedió con las renovaciones”. La autoridad detalló que solo durante septiembre y octubre se emitieron cerca de 500 primeras licencias.

Respecto al mecanismo de reserva, la entidad municipal recordó que la plataforma libera cupos disponibles de lunes a viernes a las 14:00 horas, con un rango máximo de agenda de hasta 15 días corridos.

Bermúdez señaló además que existe una tasa de anulación cercana al 10%, lo que genera vacantes espontáneas a lo largo de cada jornada: “Esas horas liberadas se reincorporan en tiempo real a la oferta de atención”, por lo que recomendó a los postulantes revisar el sitio periódicamente en caso de no hallar disponibilidad inmediata.

Llamado a la preparación y trámite de renovación

Desde la dirección comunal enfatizaron la necesidad de que los usuarios concurran con los antecedentes completos y la preparación teórica adecuada, con el fin de evitar reiteraciones que saturan el servicio: “Mientras tengamos que atender varias veces a las mismas personas para un mismo trámite, quitamos capacidad de atención a otros usuarios”, advirtió Bermúdez.

En el área de renovación del documento, el municipio contabilizó cerca de 8.000 trámites realizados entre enero y octubre, registrando una normalización gradual tras los altos flujos de inicios de año. Para este trámite, los adultos mayores de 65 años disponen de atención presencial preferente sin cita digital en las oficinas de calle 21 de Mayo Nº 1133, de lunes a viernes entre 08:15 y 13:00 horas, y en jornadas vespertinas de lunes a jueves de 14:30 a 16:30 horas.