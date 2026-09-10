Minvu abre postulaciones al Subsidio de Arriendo 2026 para personas mayores y con discapacidad

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) anunció la apertura oficial de las postulaciones para el llamado especial 2026 del Subsidio de Arriendo, beneficio dirigido específicamente a personas mayores y personas con discapacidad.

Esta ayuda estatal está pensada para apoyar de manera directa el presupuesto de los hogares más vulnerables, cubriendo un porcentaje del valor mensual del arriendo de una propiedad. Las postulaciones se mantendrán abiertas hasta el próximo 8 de octubre.

Requisitos de postulación

Para acceder a este llamado especial de la cartera de Vivienda, los postulantes deben cumplir con alguno de los siguientes perfiles:

Personas mayores: Tener 60 años o más (se incluye a quienes cumplan los 60 años durante el transcurso del año 2026).

Personas con discapacidad: Tener 18 años o más y acreditar su condición mediante la inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad.

Las solicitudes se pueden realizar a través de los canales digitales dispuestos por el Minvu o de manera presencial en las oficinas del Serviu a lo largo del país.