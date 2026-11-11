Club de Leones Cruz del Sur zanja polémica tras disculpas presidenciales y ratifica autonomía total frente a la Teletón

Una llamada telefónica directa entre el Mandatario y la dirigencia del Club de Leones Cruz del Sur puso término a la controversia generada en la región por la confusión pública sobre el origen y financiamiento de sus recintos asistenciales.

El presidente de la institución, Francisco Barría, confirmó que la máxima autoridad del país se comunicó de forma personal para ofrecer disculpas por el error, recordar el recorrido que su esposa realizó por las instalaciones en septiembre y comprometer una visita protocolar en su próxima gira por la zona austral.

Tras dar por cerrado el episodio político, la directiva recalcó el carácter regional y la total independencia de la obra respecto de iniciativas de alcance nacional. “Dejamos este tema terminado, reforzando que los centros de rehabilitación son de Magallanes; por parte de la Teletón no recibimos ninguna ayuda, ni un solo peso, y todo lo que se recauda aquí queda para la rehabilitación de nuestra gente”, remarcó Barría, convocando a la ciudadanía a mantener su respaldo con miras a las tradicionales Jornadas por la Rehabilitación.

A su vez, el director ejecutivo del Centro de Rehabilitación, Asterio Andrade, valoró la rápida reacción de la comunidad magallánica en redes sociales y medios de comunicación, factor determinante para que el reclamo fuera atendido en el nivel central.

“Existe la enorme satisfacción de saber que hemos hecho bien el trabajo. Son 40 años de seriedad en el manejo de recursos y rigor técnico, y esta respuesta ciudadana no es más que la comunidad devolviéndonos la mano y diciendo que está con nosotros”, puntualizó Andrade sobre el respaldo social al modelo de salud regional.