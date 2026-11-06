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PDI intensifica campaña contra el ciberacoso escolar y advierte sanciones penales por hostigamiento digital

La policía civil remarcó que el anonimato en internet es ficticio y detalló las conductas que constituyen delitos, tales como la suplantación de identidad, amenazas y el uso de perfiles falsos.

Periodista Web
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Detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) reforzaron una campaña orientada a prevenir y frenar conductas de ciberacoso entre estudiantes y jóvenes en plataformas virtuales, enfatizando el impacto psicológico del hostigamiento y advirtiendo que esconderse tras una pantalla no vuelve invisibles a los agresores.

Desde las brigadas especializadas precisaron que humillar, denigrar o ridiculizar a un compañero mediante perfiles digitales traspasa la barrera de una falta de convivencia escolar y puede derivar en consecuencias penales. Estas prácticas se configuran como delitos cuando involucran la suplantación de identidad para difamar, la creación de perfiles falsos con fines denigratorios o la emisión de amenazas directas contra los alumnos o sus familias.

Frente a la proliferación de grupos y publicaciones organizadas para atacar a escolares, la policía civil instó a la comunidad estudiantil a no actuar como cómplice. Guardar silencio, encubrir estas acciones o viralizar el material ofensivo multiplica el daño hacia la víctima, por lo que llamaron a entregar contención al afectado y frenar activamente los ataques en redes sociales.

La institución policial remarcó la necesidad de conservar la evidencia digital, guardar capturas de pantalla de los mensajes intimidatorios y estampar la denuncia formal en el cuartel más cercano o ante el Ministerio Público. Mediante peritajes informáticos especializados, los detectives pueden rastrear las cuentas de origen y judicializar estos casos ante los tribunales de justicia.

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