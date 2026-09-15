Gobierno inicia pago del Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez: Beneficiará a 19 mil niños en Magallanes

Este viernes, el Gobierno encabezado por el Presidente José Antonio Kast dio inicio al pago del Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez, un beneficio económico que contempla un aporte directo de $30.000 por cada niño de hasta 13 años perteneciente al 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH).

A nivel nacional, la iniciativa llegará a 2,3 millones de niños de 1,7 millones de hogares. La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, destacó que el pago se realiza de manera automática, sin necesidad de postulación previa: “Sabemos que la vida es más exigente en los hogares con niños, y este bono es un alivio concreto que prometimos en la cuenta pública y hoy estamos cumpliendo”, indicó.

Impacto en la Región de Magallanes

En el ámbito regional, la seremi de Desarrollo Social y Familia, Jenniffer Rojas García, confirmó el alcance de la medida en la zona austral. “En Magallanes contamos con cerca de 19 mil niños menores de 13 años que pertenecen al 80% más vulnerable. Este bono reconoce la dimensión económica que implica la crianza de los hijos”, señaló la autoridad.

Asimismo, la seremi enfatizó que los recursos buscan colaborar en la cobertura de necesidades esenciales en los hogares magallánicos, tales como alimentación, pañales, vestuario, materiales educativos y actividades de recreación fundamentales para el desarrollo integral en la infancia.