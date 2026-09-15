Minvu presenta tarjeta “Tu Casa a Tu Pinta” para jefas de hogar en Magallanes

En las dependencias de la Ferretería El Águila de Punta Arenas, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) presentó oficialmente en Magallanes la nueva Tarjeta Banco de Materiales para Jefas de Hogar “Tu Casa a Tu Pinta”. El beneficio está dirigido a mujeres de sectores medios que requieran ejecutar mejoras de baja complejidad en sus inmuebles.

El seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo Barría, destacó el carácter autónomo de la iniciativa: “Las mujeres jefas de hogar hoy tienen una instancia en que van a poder definir en qué lugar de su vivienda quieren hacer una reparación. Puede ser en las techumbres, los baños o los cercos. Queremos que las personas puedan determinar qué quieren reparar y hacer uso de esta tarjeta digital”, detalló la autoridad.

Montos asignados y requisitos de postulación

El llamado contempla tres líneas de financiamiento independientes, donde cada beneficiaria podrá seleccionar una alternativa:

Reparación de techumbres: Subsidio de hasta 25 UF.

Mejoramiento de baños: Subsidio de hasta 15 UF.

Instalación o reposición de cercos y rejas: Subsidio de hasta 40 UF.

El director (s) del Serviu Magallanes, Homero Villegas Núñez, precisó que las postulaciones comenzaron el 10 de septiembre y se extenderán hasta el 9 de octubre. El proceso está abierto para jefas de hogar de 18 años o más, cuya vivienda sea propia o pertenezca a un integrante de su núcleo familiar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH).