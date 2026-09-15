Sernac detecta diferencias de hasta $29.000 en la “canasta dieciochera” en Punta Arenas y Puerto Natales

A días de las celebraciones de Fiestas Patrias, personal fiscalizador del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) desarrolló un levantamiento de precios en 10 carnicerías y cadenas de supermercados en Punta Arenas y Puerto Natales (como Lider, Rofil, Sánchez & Sánchez y Unimarc). El estudio evaluó una “canasta dieciochera” pensada para una familia de 4 personas, revelando una diferencia de hasta $29.688 entre las opciones más económicas y las más costosas.

De acuerdo con la medición —que analizó un total de 1.952 precios de cortes parrilleros y bebestibles—, la canasta más barata se ubicó en $31.196, mientras que la más cara alcanzó los $60.884, situando el promedio regional en $50.446.

Brechas por producto

El informe del organismo detalló variaciones significativas en los insumos tradicionales:

Costillar de cerdo (1,2 kg): Brecha de $6.840 (entre $7.188 y $14.028).

Longaniza parrillera (0,7 kg): Brecha de $5.950 (entre $3.423 y $9.373).

Asado carnicero (1,2 kg): Brecha de $4.440 (entre $10.668 y $15.108).

Cerveza (2 litros): Brecha de $8.238 (entre $2.229 y $10.467).

Bebida gaseosa (4 litros): Brecha de $3.260 (entre $2.300 y $5.560).

Pechuga de pollo (1,2 kg): Brecha de $960 (entre $5.388 y $6.348).

Para incentivar una compra informada durante los festejos, el Sernac dispuso en su sitio web de un cotizador de Fiestas Patrias, herramienta que permite comparar los valores de los locales monitoreados en la Región de Magallanes.