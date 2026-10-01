Rescatan a perro senior atrapado en el barro en población Nelda Panicucci de Punta Arenas

Un rápido operativo de emergencia se desplegó en la población Nelda Panicucci, en Punta Arenas, luego de que vecinos alertaran a la línea municipal (800 800 134) sobre la presencia de un perro atrapado en una zona lodosa. La llamada motivó la coordinación inmediata entre el Cuerpo de Bomberos y el equipo del Área Veterinaria del municipio local.

El médico veterinario municipal, José Luis Carreño, acudió al lugar cerca de las 19:45 horas para evaluar el estado de salud del animal. “Se concurrió, el perro estaba con hipotermia. Es un macho de aproximadamente 15 años de edad”, detalló el profesional. Ante la ausencia de tutores en el sitio del suceso, se resolvió su traslado a las dependencias municipales para brindarle refugio y atención médica urgente.

Evolución favorable y llamado a la tenencia responsable

Tras pasar la noche bajo observación continua, el animal presentó una rápida mejoría sin secueles o complicaciones derivadas del frío y el lodo. Durante la jornada siguiente, un matrimonio acudió al recinto acreditando la propiedad de la mascota. El equipo municipal procedió a actualizar los datos del microchip e hizo entrega del ejemplar, no sin antes notificar formalmente a los propietarios para garantizar la permanencia del animal dentro del domicilio.

A raíz de esta situación, Carreño enfatizó el cumplimiento estricto de la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas: “La normativa indica claramente como obligación que la mascota esté inscrita con su microchip, con su manejo sanitario al día y bajo dominio de su dueño. Si sale a la vía pública debe ir siempre con arnés y correa, conducta que debe respetarse en parques, la costanera y calles para evitar riesgos innecesarios”, concluyó.