Roban camión utilitario de Almacén Paloma en sector Aves Australes de Punta Arenas: piden ayuda para ubicarlo

Un nuevo hecho delictual afectó al comercio de barrio en la capital regional. Durante la tarde de este miércoles 28 de octubre, cerca de las 15:00 horas, sujetos desconocidos perpetraron la sustracción de un camión utilitario perteneciente al conocido Almacén Paloma, céntrico negocio de abarrotes ubicado en el sector poblacional de Aves Australes.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el hecho se registró en la intersección de las calles Las Loicas con Los Ñandúes. En una rápida maniobra a plena luz del día, los individuos abordaron el móvil de trabajo y huyeron a alta velocidad en dirección desconocida, sin dejar rastro inmediato sobre su ruta de escape.

El rodado corresponde a un furgón utilitario de carga marca Changan, con placa patente única HFSK19, vehículo destinado de forma exclusiva a las faenas diarias de abastecimiento y distribución de mercaderías del establecimiento comercial. Su apropiación ilegítima genera un grave perjuicio operativo y económico para los dueños del negocio.

Denuncia policial y llamado a la comunidad

Tras percatarse del ilícito, los afectados estamparon la denuncia correspondiente ante Carabineros de Chile, activándose un encargo de búsqueda radial a todas las patrullas y cuadrantes de la comuna y rutas interurbanas de la provincia.

Los propietarios hicieron un llamado a la solidaridad de la comunidad de Punta Arenas para aportar cualquier dato fidedigno que permita recuperar el vehículo de trabajo. Cualquier información certera o avistamiento puede ser reportada de inmediato al nivel 133 de Carabineros o comunicada de forma directa al teléfono de contacto +56 9 9255 8220.